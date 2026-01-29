Очередная загадка: на «Радио Судного дня» прозвучал странный код «Стояк»

Таинственная радиостанция с позывными УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «радио Судного дня», передала очередное зашифрованное послание. Трансляция состоялась 29 января в 11:57 по Москве, в эфире прозвучало слово «стояк», сообщает «Царьград» .

Специализированный сайт «УВБ-логи», отслеживающий активность станции, зафиксировал следующий набор символов: «НЖТИ 89493 СТОЯК 9477 7037». Примечательно, что кодовое слово «стояк» прозвучало впервые за всю историю наблюдений.

В 2026 году это уже не единственная необычная передача. 1 января ровно в 00:21 станция транслировала слово «глотанье». Еще раньше в эфире прозвучал термин «ноосфера» — научное понятие, которое ввел академик Вернадский для описания сферы человеческого разума.

Загадочная радиостанция УВБ-76 работает еще с 70-х годов прошлого века. Она постоянно транслирует однообразные звуковые сигналы, которые иногда прерываются голосовыми передачами. Это явление уже много лет привлекает внимание людей по всему миру.

Никто точно не знает, где именно находится станция и для чего она служит. Однако специалисты предполагают, что УВБ-76 работает на военных или спецслужбы. Существует версия, что это одна из так называемых станций «Судного дня» — их создали для связи во время чрезвычайных ситуаций мирового масштаба.

Любители-исследователи пытаются разгадать значение передаваемых цифр и слов. Когда в эфире звучат новые фразы вроде «стояк» или «глотанье», это сразу вызывает волну обсуждений и догадок. Но разгадать настоящий смысл этих посланий пока никому не удалось. Роскомнадзор ранее подтвердил, что вся информация об УВБ-76 засекречена.

