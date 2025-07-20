Николай Басков объявлен в розыск на Украине

Отмечается, что Басков находится в розыске с марта 2022 года. Также артист с 2017 года есть в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

На Украине ему предъявлены обвинения якобы в посягательстве на ее территориальную целостность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил государственных наград ряд культурных деятелей. Среди них Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак и Таисия Повалий.