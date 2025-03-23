«Никого не хотел обидеть»: Апачев прокомментировал свою выходку в Судже
Фото - © Telegram-канал Александра Хинштейна
Исполнитель Аким Апачев извинился за сделанные им надписи на зданиях в Судже Курской области, об этом музыкант заявил в своем Telegram-канале.
По словам Апачева, он никого не хотел обидеть, но, наоборот, таким образом решил поддержать российских военных.
Автор хита «Лето и арбалеты» также опровергнул информацию о якобы угрозам своим критикам.
«Не очень хорошие люди пытаются выкрутить ситуацию в свою сторону»: « Обвиняя меня во всех смертных грехах. Я националист, я хохол…», — заявил артист.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал действия Апачева «хайпом на трагедии» и пообещал передать материалы в правоохранительные органы.
Апачев нанес ряд надписей на здания и сооружения в Судже, часть из них содержат ненормативную лексику.