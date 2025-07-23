«Нежная профориентация»: в детсадах Екатеринбурга воспитывают будущих медиков

Директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов заявил, что в детских садах проводят «нежную профориентацию», сообщает Общественное Телевидение России .

«Если это детский нежный возраст, то и профориентация должна быть нежная, это игровая форма, геймификация», — сказал Антонов.

По его словам, воспитатели делают упор на самые востребованные и дефицитные отрасли — медицину и строительство. В одном из районов организовали детскую игровую профориентационную площадку на открытом воздухе: для малышей поставили игрушечную пожарную машину и автомобиль скорой помощи. В такой форме дети могут оценить красоту труда.

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