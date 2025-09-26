Нежелательную секту «Церковь Христа» ликвидировали в ЛНР

сегодня в 13:07

В Луганской Народной Республике ликвидировали ячейку секты «Церковь Христа». Она занималась сбором денег для нежелательной в России организации с центром в Киеве, сообщает RT .

«Ликвидирована ячейка нежелательной иностранной организации с управленческим центром в городе Киеве», — заявили в пресс-службе регионального главка ФСБ России.

По данным ФСБ, группа лиц, осуществлявшая свою деятельность в Кировске (ЛНР), направила свыше 2 миллионов рублей запрещенной в РФ организации «Всеукраинский духовный центр „Возрождение“»*.

Более того, участники этой структуры регулярно отдавали десятую часть своих заработков в поддержку упомянутого центра. Против трех руководителей данной ячейки было инициировано уголовное преследование.

В Нижегородском регионе в мае была остановлена работа подразделения этой же украинской структуры.

* Признана нежелательной организацией в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.