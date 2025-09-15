Нездоровый тренд: эскортницы решили экстремально худеть ради клиентов
Представительницы «сферы эскорта» сейчас массово худеют из-за появившегося среди клиентов нездорового тренда на анорексичность, сообщает SHOT.
Девушки рассказали, что они очень обеспокоены состоянием тех, кто доводит себя до болезненного истощения ради большего заработка.
Тренд на анорексичных девушек пришел в страну из США и Франции. А раньше также в пропаганде экстремальной худобы и бодишейминга обвиняли TikTok, в котором пользовательницы демонстрировали свои фигуры.
Сегодня, как отметили эскортницы, девушка с параметрами 80/50/80 в некоторых кругах «считается жирной». У клиентов отмечается интерес к молодым миниатюрным девочкам весом 35–40 кг, у которых нет форм. У них и стоимость выше. Поэтому сейчас у многих девушек развивается расстройство пищевого поведения.
Ранее психиатр Василий Шуров предупредил, что соцсети навязывают нереалистичные стандарты красоты и образа жизни. По его словам, анорексия и другие нарушения пищевого поведения — прямое следствие социально-культурного влияния трендов, пропагандирующих стройность, рельефный пресс и прочие атрибуты «идеального» тела.