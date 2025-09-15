Нездоровый тренд: эскортницы решили экстремально худеть ради клиентов

Девушки рассказали, что они очень обеспокоены состоянием тех, кто доводит себя до болезненного истощения ради большего заработка.

Тренд на анорексичных девушек пришел в страну из США и Франции. А раньше также в пропаганде экстремальной худобы и бодишейминга обвиняли TikTok, в котором пользовательницы демонстрировали свои фигуры.

Сегодня, как отметили эскортницы, девушка с параметрами 80/50/80 в некоторых кругах «считается жирной». У клиентов отмечается интерес к молодым миниатюрным девочкам весом 35–40 кг, у которых нет форм. У них и стоимость выше. Поэтому сейчас у многих девушек развивается расстройство пищевого поведения.

Ранее психиатр Василий Шуров предупредил, что соцсети навязывают нереалистичные стандарты красоты и образа жизни. По его словам, анорексия и другие нарушения пищевого поведения — прямое следствие социально-культурного влияния трендов, пропагандирующих стройность, рельефный пресс и прочие атрибуты «идеального» тела.