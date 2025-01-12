Невероятное спасение: житель Башкирии пробил стену в квартире ради кота

Житель Башкирии по имени Руслан принял сознательное решение сделать огромную дыру перфоратором в своей квартире ради спасения кота. Бедолага застрял в вентиляционной шахте, но после приключений обрел дом и любящего хозяина, сообщает SHOT .

Перед Новым годом жильцы уфимской многоэтажки стали часто слышать мяуканье. Несколько дней они предполагали, что кто-то из семейства кошачьих зашел погреться в подъезд, но никто ни разу животное так и не встретил. При этом крики продолжались.

Через 12 дней мяуканье четко послышалось за стеной в ванной комнате одной из квартир. Хозяин жилья Руслан вызвал спасателей и дал добро на создание огромной дыры в стене лишь бы спасти животное. После освобождения кот тут же бросился жадно пить воду. Руслан решил, что после всего пережитого питомца стоит оставить себе и дал ему имя — Кузя.

Тем временем две девушки из Красноярска три года не могут поделить собаку, которую когда-то подобрали на улице. Бывшие подруги прошли все стадии — угрозы, похищения, драки, а теперь перешли к законным действиям и обратились в суд.