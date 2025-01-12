Драки, похищения, суды: две бывшие подруги воюют из-за беспородной собаки

Две бывшие подруги из Красноярска три года воюют из-за собаки

Две девушки из Красноярска три года не могут поделить собаку, которую когда-то подобрали на улице. Бывшие подруги прошли все стадии — угрозы, похищения, драки, а теперь перешли к законным действиям и обратились в суд, сообщает Mash .

Раньше девушки дружили, а в какой-то момент нашли на улице собаку с поврежденным глазом. Они вылечили животное и назвали Норой. Собака жила то у одной хозяйки, то у другой, но потом они поругались.

Сначала подруга, у которой также жили кошки, уступила и отдала Нору, но потом позвонила и попросила повидаться с собакой, сказала, что соскучилась. В назначенный срок она не вернула собаку. После этого между хозяйками началась настоящая война.

Обманутая девушка подкараулила бывшую подругу во время прогулки с Норой, выхватила животное из рук, посадила в машину к друзьям и увезла в неизвестном направлении. При этом вторая хозяйка буквально висела на ручке автомобиля.

Суд уже признал одну из девушек владелицей Норы, но бывшая подруга не согласна с таким решением и подает апелляцию. Где сейчас собака, неизвестно.

Ранее жительница Санкт-Петербурга трижды за вечер поссорилась с соседом и в итоге выстрелила в него из пневматического пистолета, а он в ответ распылил ей в лицо перцовый баллончик. Конфликт также произошел из-за собак.