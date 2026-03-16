Москвичам все чаще советуют сменить мегаполис на сельскую жизнь из-за перебоев с интернетом, но в деревне связь и инфраструктура могут быть еще менее предсказуемыми, сообщил РИАМО председатель ассоциации «Самые красивые деревни России» Александр Мерзлов.

«Я сам недавно переехал из Москвы в сельскую местность и уже несколько лет пытаюсь здесь жить. <…> Мы в основном работаем с теми людьми, которые хотят переехать за эстетикой, за более медленным ритмом жизни, за ощущением наследия и связи с традициями. Это не те люди, которые думают, что здесь инфраструктура будет стабильнее или удобнее, чем в городе. Потому что этого, честно говоря, нет. Бывают перебои с электричеством, где-то нет газа и так далее», — сказал Мерзлов.

Он отметил, что у сельской жизни есть и свои преимущества, ради которых люди действительно готовы переезжать. Это прежде всего хорошая экология, отсутствие пробок, сохранившееся природное и сельское наследие.

«Здесь можно быть ближе к корням, можно в какой-то степени обеспечивать себя самостоятельно. Плюс это еще и хороший фитнес — много физической активности. В целом это просто другая философия жизни по сравнению с городом», — рассказал эксперт.

Перебои с мобильным интернетом и связью начались в Москве вечером 5 марта. Ранее операторы начали рассылать абонентам сообщения с «белыми списками сайтов», работающих во время ограничения интернета.

