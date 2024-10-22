Несостоявшаяся певица ищет развлечений: в Госдуме высказались о Глюк’oZе

По словам парламентария, настоящими звездами можно назвать бойцов спецоперации и их близких.

«Сегодня в Государственной думе были действительно звезды. Были родители, отцы и матери, погибших участников СВО. Я больше хочу говорить об этих людях, а не о тех, кто называет себя еще не взлетевшей и не состоявшейся звездой», — подчеркнула Останина.

Она сравнила Глюк’oZу с «пеной, которая отсеется». По мнению депутата, певица обладает известностью и всем необходимым для комфортной жизни, но при этом ее ничего не интересует, из-за чего та находится в постоянном поиске «развлекаловки».

Во вторник Чистякову-Ионову оштрафовали на 5 тыс. рублей за употребление наркотиков. Ее в неадекватном состоянии остановил полицейский в столичном аэропорту Шереметьево.