Несостоявшаяся певица ищет развлечений: в Госдуме высказались о Глюк’oZе
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Депутат Госдумы РФ Нина Останина считает употребляющую запрещенные вещества Наталью Чистякову-Ионову, известную как певица Глюк’oZа, несостоявшейся исполнительницей, которая ищет развлечений, сообщает SHOT.
По словам парламентария, настоящими звездами можно назвать бойцов спецоперации и их близких.
«Сегодня в Государственной думе были действительно звезды. Были родители, отцы и матери, погибших участников СВО. Я больше хочу говорить об этих людях, а не о тех, кто называет себя еще не взлетевшей и не состоявшейся звездой», — подчеркнула Останина.
Она сравнила Глюк’oZу с «пеной, которая отсеется». По мнению депутата, певица обладает известностью и всем необходимым для комфортной жизни, но при этом ее ничего не интересует, из-за чего та находится в постоянном поиске «развлекаловки».
Во вторник Чистякову-Ионову оштрафовали на 5 тыс. рублей за употребление наркотиков. Ее в неадекватном состоянии остановил полицейский в столичном аэропорту Шереметьево.