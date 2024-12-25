сегодня в 15:30

Несчастных случаев не было в работе аттракционов в Подмосковье за 2024 год

Гостехнадзор Подмосковья завершил работу по проверке безопасности аттракционов в текущем году. В ходе проверок контролирующие органы оценивали состояние оборудования, соблюдение технических регламентов, наличие необходимых документов и соответствие требованиям безопасности. Особое внимание уделялось исправности тормозной системы, устойчивости конструкций и наличию защитных ограждений. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

За 2024 год было проведено 730 регистраций аттракционов, включая первичную регистрацию новых устройств и перерегистрацию существующих. Регистрация аттракционов важна для обеспечения безопасности посетителей и соответствия законодательным требованиям. Она позволяет контролировать эксплуатацию аттракционов и оперативно реагировать на возможные нарушения.

За предоставление этой услуги взыскана государственная пошлина на сумму 1,72 млн рублей.

Кроме того, инспекторы Гостехнадзора активно проверяли аттракционы в Подмосковье. В течение года проведено 236 надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами.

По итогам проверок объявлено 29 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

За нарушение обязательных требований при эксплуатации аттракционов вынесено 7 постановлений по делам об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 135 тыс. рублей. В ходе проверок выявлены такие нарушения, как отсутствие необходимых документов, несоблюдение норм безопасности и несоответствие технического состояния аттракционов установленным требованиям.

Отдельное направление работы Гостехнадзора включало консультирование контролируемых лиц. Проведено 1245 консультаций, из которых 70 — через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ).

В результате комплексной работы Гостехнадзора в 2024 году удалось значительно повысить уровень безопасности аттракционов в Подмосковье. Все выявленные нарушения были оперативно устранены, а меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем усилены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.