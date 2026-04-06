«Неприятно на них смотреть»: детей-инвалидов выставили из ростовского парка

Основатель АНО «Инклюзивная театрально-цирковая студия „БадаБум+“» Илья Д. рассказал о вопиющем недоразумении, произошедшем с его подопечными в одном из парков Ростова-на-Дону. Ребят с ОВЗ попросили на выход, потому что те «пугают других посетителей».

В студии занимаются обычные дети, глухие и слепые ребята, аутисты, с умственной отсталостью, ДЦП и синдромом Дауна. На 1 апреля представители организации договорились с парком им. Вити Черевичкина о проведении на его территории 3-часового праздника с участием учеников студии и студентов колледжа культуры. В программе были в том числе фокусы, жонглирование и т. д.

В этот день было дождливо, и администрация парка попросила перенести мероприятие. Организаторы решили, что непогода не сорвет намеченные планы, и решили все-таки осуществить задуманное. Тогда представители парка вышли на прямую конфронтацию с коллективом «БадаБум+».

«В конечном итоге они вызвали мою заместительницу и сказали ей, чтобы я не приходил больше в их парк с моими детьми, так как отдыхающие парка могут пожаловаться», — заявил Илья.

Оказалось, что администрация парка решила выпроводить ребят лишь потому, что другим посетителям якобы неприятно и некомфортно смотреть на детей с ОВЗ. Представители пространства испугались, что их завалят жалобами «недовольные бабульки».

За пару дней до этого ученикам студии запретили потренироваться на свежем воздухе в ПКиО им. Горького. На занятие пришли всего 6 детей, но это не понравилось администрации парка — «массовое мероприятие» не согласовали, просто так с ребятами прийти нельзя. В то же время внутри парка работал воскресный базар, где было не менее 200 человек.

При этом в других парках никаких проблем никогда не возникало, отметил Илья.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.