Непогода в Москве сохранится до конца суток

На территории столицы неблагоприятные погодные условия в виде грозы и дождя сохранятся до конца суток, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Порывы ветра могут достигать 17 м/с, будет идти дождь, в отдельных районах мегаполиса возможны гроза и град.

Москвичей во время непогоды призывают к внимательности. Пешеходам напоминают, что не надо на улице укрываться под деревьями, водителям не стоит парковать машины вблизи зеленых насаждений.

В соцсетях уже активно распространяются видео с ураганным ветром и проливным дождем, который накрывает различные районы столицы и Подмосковья.

Ранее специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила о том, что на столицу в понедельник вновь обрушится сильнейший ливень.