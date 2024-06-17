Сильнейший ливень обрушится на Москву в ближайшие полчаса

В ближайшее время на Москву обрушатся очередной сильнейший ливень и гроза, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале .

По ее словам, уже сейчас слышен гром на подступах к столице с юго-востока. Ливень ожидается в ближайшие минуты. Скорость движения зоны осадков — 30–35 км/час.

«В ближайшие 20–30 минут потоки дождя с интенсивностью 20–50 мм/час (есть отдельные ячейки 50–80 мм/час) обрушатся на город», — написала Позднякова.

17 июня в Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Кроме того, объявлено предупреждение из-за града.