Непогода придет в Московский регион 16 марта

Гидрометцентр РФ: ветер и гололедица будут в Московском регионе 16 марта

Днем в воскресенье в Москве и области ожидается от четырех до шести градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

16 марта днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Местами возможна гололедица. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от двух до четырех градусов мороза. Ожидается облачная погода с прояснениями, снег, гололедица. Ветер западный и северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее из-за сильных порывов ветра в подмосковном Красногорске сорвало крышу.