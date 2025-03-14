Штормовой ветер сорвал крышу автобусной остановки в Красногорске

Крышу автобусной остановки сорвало сильными порывами ветра в городском округе Красногорск. Предварительно, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в пятницу на автобусной остановке у здания правительства Московской области.

На опубликованных кадрах видно, как штормовой ветер срывает пластиковую крышу с остановки общественного транспорта. Затем она летит и «впечатывается» в рейсовый автобус.

В момент инцидента на автобусной остановке пассажиров не было. По предварительной информации, пострадавших нет.