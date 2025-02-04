Неон и кислотные цвета: от чего стоит отказаться модницам

Дизайнер Мегре: в образе важно не переборщить с яркостью

Дизайнер и сооснователь бренда Treatea Сара Мегре заявила, что в 2025 году многие тенденции в моде уйдут в прошлое, сообщает «Секрет фирмы» .

Среди них — неоновые и кислотные цвета, скандальные эксперименты, яркие принты и логотипы, а также мешковатая одежда.

«В этом сезоне выбирайте более простые и сбалансированные фасоны, которые подчеркнут вашу природную красоту», — посоветовала эксперт.

Кроме того, она порекомендовала быть осторожнее с недавно вошедшими в моду танкетками. Во-первых, такая обувь отличается неустойчивым каблуком, во-вторых, не всегда хорошо сочетается с разными стилями. Это может испортить любой, даже самый удачный образ.

Сегодня дизайнеры советуют обращать внимание на обувь на плоской подошве с удобной колодкой: она подчеркнет не только утонченность и грациозность, но и пластичность, также отметила Мегре.