Необычайная красота: жителей Кемерова удивила особая гроза

Жители Кемерова стали очевидцами мощной грозы, которая прошла над городом в ночь на 16 августа. Завораживающие кадры природного явления успели запечатлеть некоторые горожане, не спавшие в ранние утренние часы, сообщает «Сiбдепо» .

По словам очевидцев, около 04:30 утра в пятницу над Кемеровым разразилась мощная гроза, сопровождаемая яркими вспышками молний и громким раскатами грома. Поскольку в это время большинство горожан еще спало, свидетели природного шоу решили поделиться впечатляющими видеозаписями в социальных сетях.

Жители города отметили необычайную красоту ночной грозы, осветившей небо над городом.

10 августа в Кемеровской области завершился V Международный фестиваль «Симфоночь», который прошел на территории историко-культурного комплекса «Томская писаница». Несмотря на дождливую погоду, зрители смогли насладиться выступлением Губернаторского симфонического оркестра Кузбасской государственной филармонии.