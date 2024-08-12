Плохая погода не помешала жителям Кузбасса насладиться классической музыкой

Вечером 10 августа в Кузбассе на «Томской писанице» завершился V международный фестиваль «Симфоночь». Несмотря на ненастную погоду, зрители смогли насладиться выступлением Губернаторского симфонического оркестра Кузбасской государственной филармонии имени Штоколова — все прошло под открытым небом, сообщает «Сiбдепо» .

Среди участников мероприятия были выдающиеся исполнители мировой оперы: Ван Пай, финалист XVII Международного конкурсa Чайковского, солистка Большого театра сопрано Гузель Шарипова и заслуженный артист России Аскар Абдразаков. Концерт можно было наблюдать как с уютных лавочек, так и со снопов сена, но некоторые искали укрытие от дождя под просторным тентом.

В 2024 году отмечается 220 лет со дня рождения выдающегося австрийского композитора, известного как «король вальсов» — Иоганна Штрауса. Гостям были представлены такие знаменитые произведения, как «Сказки венского леса» и «На прекрасном голубом Дунае».

Посетителей также ждала насыщенная дневная программа, которую впервые организовали перед вечерними выступлениями. Семейное мероприятие «Симфодень» было приурочено к Году семьи. Уже в полдень на фестивале можно было услышать выступления струнного квартета и артистов литературного театра. Также прошел концерт под открытым небом «Королева Симфония в стране Мультляндии», который исполнил Губернаторский камерный хор.

За все время проведения проекта на фестивале побывали почти 7 тысяч жителей Кузбасса и гостей региона.