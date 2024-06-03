Немецкого инвестора посадили на 5 лет за хищение акций каршеринга BelkaCar

Новак признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также суд обязал инвестора выплатить 800 тыс. рублей в доход государства.

Инвестиционный экс-директор швейцарского фонда «Winterberg Group» Ильнур Азмуханов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд назначил Азмуханову наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в доход государства в размере 500 тыс. рублей.

В сентябре 2021 года в правоохранительные органы с заявлением обратился соучредитель швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикт Соботка, который обвинил своих компаньонов в продаже за его спиной 52% акций BelkaCar по заниженной цене.

До этого Соботка уже обращался с соответствующим заявлением и судился с партнерами в Швейцарии, Германии, Кипре и ЮАР, но безуспешно.

Ранее администратора известного Telegram-канала «Рынок шкур» Наталью Томченко приговорили к условному сроку за мошенничество. Девушка полностью признала вину и возместила ущерб пострадавшим.