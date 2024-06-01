Администратора «Рынка шкур» приговорили к условному сроку за мошенничество

Администратора ранее известного Telegram-канала «Рынок шкур» Наталью Томченко приговорили к четырем годам колонии условно за мошенничество. Девушки хотели удалить из канала свои данные, отправляли Томченко деньги, однако ничего не происходило, сообщает Baza.

Томченко задержали в столице в августе прошлого года. По ее словам, аноним заставил вступить ее в «Рынок шкур» и принимать участие в мошенничестве. Девушки замечали свои фотографии в канале, связывались с администраторами и просили их удалить.

Во время следствия Наталья Томченко рассказала, что получала деньги от потерпевших, но почти все отправляла дальше, а себе оставляла лишь небольшую часть. Всего в данном уголовном деле пять пострадавших, хотя их число может быть больше.

Сама девушка полностью признала вину и возместила ущерб пострадавшим.