Нельзя допустить нехватки учителей в школах, заявил Путин

Путин: в школах не должно быть нехватки учителей

Российский президент Владимир Путин поручил не допустить нехватки преподавателей в школах с учетом демографической ситуации. Он также призвал повышать качество образования в школах по всей стране, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Путина на заседании Совета при президенте по науке и образованию.

Вместе с тем российский лидер поручил комплексно обновить программы по математике и естественным наукам, которые проходят школьники. По его словам, эти дисциплины необходимо сделать понятными и интересными для детей.

В ходе заседания Путин также предложил изучить возможность введения поэтапного профессионального образования в России. Президент считает, что студентов следует наделить правом получать квалификацию уже во время обучения в вузе.

Тем временем Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.