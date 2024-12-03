Нелегальный перевозчик в Подмосковье получил пять административных штрафов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли 5 постановлений о назначении административного наказания по фактам незаконной транспортировки и сброса строительных отходов в трех городских округах. Виновник — гражданин, владелец грузового автомобиля «КамАЗ», который за три недели был пятикратно уличен в нарушениях, зафиксированных камерами фотофиксации в трех городских округах, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль гражданина, груженый отходами, был дважды сфотографирован на трассе М4 «Дон» в Ленинском округе, еще два раза — в городском округе Чехов, на участках автодороги «Старосимферопольское шоссе — Скурыгино — Чехов» и еще раз — в Подольске, на трассе М-2 «Крым». Причем в последнем случае фиксация произошла два раза — с полным кузовом и пустым, что доказывает, что нарушитель сбросил отходы. Во всех случаях разрешительных документов на транспортировку у него не было, электронные талоны не оформлялись.

По итогам рассмотрения материалов фиксации гражданин привлечен к административной ответственности в виде 5 штрафов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.