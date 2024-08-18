Нелегалы живут в хостелах на территории заброшенного завода в Подмосковье

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Бастрыкин взял на контроль проверку нелегальных хостелов с мигрантами в Люберцах

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после жалобы на работу нелегальных хостелов с мигрантами в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В Информационный центр СК России поступило сообщение о нелегальном проживании мигрантов в незаконных хостелах на территории заброшенного завода по улице 65 Лет Победы в Люберцах.

По данному факту подмосковные следователи организовали процессуальную проверку. Доложить о ее результатах Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по региону Ярославу Яковлеву.

Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.