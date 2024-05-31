Нейросеть в Подмосковье осуществляет контроль за качеством школьного питания

Искусственный интеллект в Московской области усилил контроль за качеством школьных завтраков, полдников и обедов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

«Нейросеть еженедельно анализирует порядка 15 тысяч фотографий школьных завтраков, обедов и полдников. Недочеты, которые находит искусственный интеллект, проверяются, и если нарушения подтверждаются, то школа их устраняет. Проект активно работает с начала учебного года, и уже можно сказать, что число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд сократилось почти на 10%», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сотрудники школ региона ежедневно фотографируют подносы с едой и подгружают снимки в мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект проверяет качество фотографии, распознает блюда и сравнивает с утвержденным меню от Роспотребнадзора. Если выявляются несоответствия, то сигнал поступает специалистам Министерства образования Подмосковья.

«Точность ИИ-проверок завтраков составляет 95%, полдников — 94%, обедов — 97%», — добавила Надежда Куртяник.

Разработкой решений с использованием искусственного интеллекта занимается подведомственная министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области ИТ-компания «МАКСИМУМ». Проект запущен совместно с Министерством образования региона.

Ознакомиться этой с другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.