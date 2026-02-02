Нейросеть проконтролировала питание в соцучреждениях Подмосковья в 2025 г

В 2025 году нейросеть контролировала качество питания в 133 социальных учреждениях Подмосковья и помогла выявить более 400 нарушений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Каждый день сотрудники соцучреждений фотографировали подносы с едой и загружали снимки в приложение «Проверки Подмосковья». Нейросеть анализировала изображения, выявляла недочеты, после чего модератор проверял результаты. При обнаружении нарушений система автоматически формировала задачу на их устранение.

ИИ способен распознавать 158 видов блюд с точностью 95%. Ознакомиться с другими практиками применения искусственного интеллекта и подать заявку на их внедрение можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение подобных технологий соответствует целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.