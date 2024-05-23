Нейромонах Феофан, Инстасамка и Баста выступят летом в рамках ПМЭФ-2024

Предстоящим летом в рамках ПМЭФ-2024 планируется выступление Нейромонаха Феофана, Инстасамки, Басты и многих других артистов, сообщает Mash .

Певцы и музыканты порадуют гостей во время неформальной части форума в Петербурге.

Так, на мероприятие приглашены Валерий Сюткин, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Игорь Корнелюк, группы «Любэ» и «Руки вверх», а еще Anna Asti, HammAli & Navai, IOWA, Artik и Seville и т. д.

Еще на ПМЭФ приглашены рок-группы «ЧиЖ», «Чайф» и «Рондо». Выступит и известный джазмен Игорь Бутман. В планах и мужской стенд-ап от казахстанского комика Евгения Чебаткова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году пройдет с 5 по 8 июня в КВЦ «Экспофорум». Мероприятие являет одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире.