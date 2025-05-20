Нейрофизиолог назвал эффективный способ подготовки к экзаменам за один день

Нейрофизиолог, заведующий кафедрой общей психологии и психофизиологии Крымского федерального университета Владимир Павленко рассказал, как подготовиться к экзамену за один день, сообщает Крымское информационное агентство .

Как заявил эксперт, накануне экзамена подготовка в течение всего вечера или ночи не принесет пользы. Только во сне информация переходит из кратковременной памяти в долгосрочную, поэтому в ночь перед мероприятием важно ложиться спать, чтобы на утро помнить о том, что было заучено.

Стоит отметить, что краткосрочная память рассчитана на несколько минут, а долгосрочная — на годы. Некоторые специалисты выделяют еще оперативную память, в которой информация задерживается в мозге на несколько часов.

«При этом лучше запоминается информация, если она и образная, и логическая. Для лучшего запоминания нужно стараться либо нарисовать изучаемую информацию, либо изобразить ее схематично на бумаге. Так будут включаться сразу два вида памяти, и человек лучше запомнит пройденный материал», — рекомендовал Павленко.

Также считается, что информация лучше усваиваться, если запоминать ее в первой половине дня, однако при этом стоит учитывать и индивидуальный хронотип человека. По мнению эксперта, чтобы улучшить работу памяти в течение всей жизни, важно учить стихи. Более того, изучение языков открывает когнитивные способности для развития человека.