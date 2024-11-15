«Нейро» от «Яндекса» назвал Шамиля Басаева прототипом Снусмумрика

Сервис «Нейро» от «Яндекса» неожиданно назвал террориста Шамиля Басаева прототипом персонажа Снусмумрика, о котором писала Туве Янссон в своей книги о Муми-троллях, сообщает РИА Новости .

При этом первая книга с этим персонажем вышла еще до рождения Басаева. Произведение со Снусмумриком увидело свет в 1946 году, а террорист родился в 1965 году.

Басаева могут сравнивать со знаменитым и любимым детьми персонажем из-за зеленой шляпы. Утверждается, что Снусмумрик и преступник носили одинаковые головные уборы.

Также есть мнение, что прототипом героя сказки был выходец из тейпа Ялхорой и один из глав Чеченской Республики Ичкерия, друг писательницы.

Басаев был причастен к нескольким терактам в России, его ликвидировали в 2006 году.

Ранее Государственный музей Абхазии закрыл посещение выставки, где в экспозиции был портрет Басаева с подписью «Герой Абхазии». Такое решение в музее приняли после обращения российского посольства.