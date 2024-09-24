Абхазский музей закрыл доступ к выставке из-за портрета Басаева

Государственный музей Абхазии закрыл посещение выставки, где в экспозиции был портрет Шамиля Басаева с подписью «Герой Абхазии». сообщает РБК .

Такое решение в музее приняли после обращения российского посольства.

В посольстве РФ в Сухуми отметили, что считают демонстрацию портрета террориста недопустимой. Руководство музея пообещало дипломатам «быстро исправить ситуацию.

Ранее о появлении в музее портрета Басаева сообщил канал в Telegram. Там также рассказали, что культурное учреждение восстановлено на средства, полученные из РФ.

На сайте о выставке не рассказывается. Кроме того, там нет сведений, когда именно портрет Басаева появился.

В 1992 году Басаев воевал на стороне Абхазии против Грузии. Он был замминистра обороны непризнанной республики. Получил звание «Герой Абхазии». Также Басаев был одним из основных организаторов терактов в РФ. Среди них захват больницы в Буденновске, нападение на театральный центр на Дубровке в Москве, убийство президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, захват школы в Беслане. Его включили списки террористов в США и ЕС. В 2006 году его убили при подрыве грузовой машины в Ингушетии.