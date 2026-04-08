Неизлечимо больной китайский миллионер переписал все имущество на молодую жену

Китайский предприниматель Хоу после диагноза «неоперабельный рак легких» переписал завещание и оставил все состояние молодой супруге, исключив бывшую жену и общих детей, сообщает «Царьград» .

О деталях истории ранее сообщила South China Morning Post. Более десяти лет назад 49-летний Хоу познакомился с 21-летней Лиюань, которая работала помощником бухгалтера в его компании. Миллионер ухаживал за девушкой, дарил подарки и приглашал в рестораны, а спустя два года пара поженилась. Сейчас супруги воспитывают пятилетнего сына.

В 2025 году врачи диагностировали у бизнесмена неоперабельный рак легких. В социальных сетях появились предположения, что молодая жена оставит тяжело больного мужа.

Однако Лиюань продолжила ухаживать за супругом во время лечения и химиотерапии. По данным издания, Хоу, тронутый ее заботой, изменил завещание и передал ей все состояние — около 300 млн юаней, что составляет примерно 3,5 млрд рублей. Бывшая жена и дети от предыдущего брака в документе не упомянуты.

