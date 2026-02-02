Недовольная владелица салона заказала убийство блогерши в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде недовольная владелица салона красоты заказала убийство блогерши, которая приходила к ней с проверкой, сообщает 112 .

Марина И. уже давно снимает обзоры на городские салоны красоты. Она посещает различные заведения и оценивает качество их услуг. Однако не все в бьюти-индустрии довольны обзорами Марины. Ее визиты часто приводят к бурным скандалам, а в некоторых случаях даже к дракам.

После посещения одной из студий, разгневанная владелица заведения решилась на крайние меры. Она обратилась к своей подруге, чтобы найти киллера, и заказала убийство Марины. Однако правоохранительные органы задержали всех троих фигурантов. Им были избраны меры пресечения: собственнице салона и ее подруге назначили домашний арест, а «киллера» отправили в СИЗО.

Ранее на бьюти-блогершу из Нижнего Новгорода Марину И. напали в салоне красоты, владелицу которого она уличила в работе без диплома. Девушку избили и за ноги вытащили на улицу.

