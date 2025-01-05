Небольшой снег и до -5 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и столице в воскресенье местами пройдет небольшой снег, столбики термометров покажут минус 3 — минус 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде сохранится гололедица. местами сильная.
Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Ранее в Москве и области ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он продлится до 23 часов 7 января.