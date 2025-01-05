Небольшой снег и до -5 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице в воскресенье местами пройдет небольшой снег, столбики термометров покажут минус 3 — минус 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.