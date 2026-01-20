Небольшой снег и до -4 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице во вторник пройдет небольшой снег, температура прогнозируется от минус 4 до минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.