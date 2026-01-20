Небольшой снег и до -4 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник пройдет небольшой снег, температура прогнозируется от минус 4 до минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде будет гололедица.
Скорость северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
В столичном регионе также действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он объявлен до 21 часа 21 января.
