Небольшой снег и до -3 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:16

В Подмосковье и Москве в понедельник столбики термометров покажут минус 3 — минус 1 градус, местами пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.