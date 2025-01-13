Небольшой снег и до -3 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и Москве в понедельник столбики термометров покажут минус 3 — минус 1 градус, местами пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будут облачная погода, гололедица, местами сильная.
Скорость северо-западного, западного ветра не превысит 9 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
В Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Его объявили до 2 часов 20 января.