Небольшой снег и до -3 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

Общество

В Подмосковье и Москве в понедельник столбики термометров покажут минус 3 — минус 1 градус, местами пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Будут облачная погода, гололедица, местами сильная.

Скорость северо-западного, западного ветра не превысит 9 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.

В Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Его объявили до 2 часов 20 января.