Небольшой дождь и до +18 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:15

В Подмосковье и столице во вторник температура может подняться до плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.