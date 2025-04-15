Небольшой дождь и до +18 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник температура может подняться до плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности по области местами может пройти небольшой дождь.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что с 14 апреля в центральной части Европейской России установится теплая и солнечная погода. Это тепло продержится до следующей недели.