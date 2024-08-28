Небольшой дождь будет в Московском регионе в среду

В Московском регионе 28 августа будет жарко — от 27 до 29 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В столице и области днем ожидается переменная облачность. Также местами будет небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от 12 до 14 градусов тепла. Осадков не ожидается, облачность — переменная. Ветер северо-восточный и восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, что в Московский регион придет бабье лето. Оно начнется в конце августа и продлится до конца сентября.