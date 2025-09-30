Коренной одессит Игорь Васильевич рассказал, что сейчас люди в городе радуются каждому новому дню и надеются на вхождение в состав России, сообщает сайт MK.Ru.

«Принцип у всех примерно одинаковый: „День прошел, остались живы, и слава богу“. Никакой человеческой жизни в Одессе нет. Люди на пределе», — сказал мужчина.

По его словам, идут разговоры о том, что представители украинской хунты могут начать отнимать квартиры с долгами по ЖКХ. Теперь семья Игоря Васильевича вынуждена переводить рубли в криптовалюту и отсылать деньги друзьям в Одессе.

В период отпусков город принимает гостей, хотя их число уступает прежним показателям. Контингент отдыхающих претерпел существенные изменения за последние годы. Сейчас основную массу туристов составляют выходцы из Западной Украины. Днем они наслаждаются солнечными ваннами на пляже, а ночью наблюдают за беспилотниками и ракетами, отметил одессит.

