Праздник «Урожайный Посад» в Павловском Посаде состоится 21 сентября
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
21 сентября в Павлово-Посадском городском округе состоится праздник «Урожайный Посад», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Праздник «Урожайный Посад» — это хорошая возможность показать плоды своего труда, вместе провести время, проявить свои таланты и побороться за победу в конкурсной программе.
К участию в празднике приглашаются активные жители нашего округа, творческие коллективы, клубные формирования, садоводы и огородники, все, кто желает похвастаться своим урожаем.
С 11,00 до 15:00, на территории пешеходной зоны «Родина павловопосадского платка», будет ярко, весело и интересно.
Адрес: г. Павловский Посад, ул. Герцена, д. 15, ДК «Октябрь».
Вход свободный.
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