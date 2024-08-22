Праздник «Урожайный Посад» в Павловском Посаде состоится 21 сентября

сегодня в 19:30

Праздник «Урожайный Посад» — это хорошая возможность показать плоды своего труда, вместе провести время, проявить свои таланты и побороться за победу в конкурсной программе.

К участию в празднике приглашаются активные жители нашего округа, творческие коллективы, клубные формирования, садоводы и огородники, все, кто желает похвастаться своим урожаем.

С 11,00 до 15:00, на территории пешеходной зоны «Родина павловопосадского платка», будет ярко, весело и интересно.

Адрес: г. Павловский Посад, ул. Герцена, д. 15, ДК «Октябрь».

Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.