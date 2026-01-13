Не узнавал себя на видео: Маркарян в ходе следствия постоянно менял показания

В ходе расследования уголовного дела в отношении блогера Арсена Маркаряна выяснилось, что он постоянно менял показания, сообщает Baza .

Маркарян стал фигурантом дела по части 4 статьи 354.1 УК РФ. По данным следствия, блогер разместил на одном из видеохостингов видеоролик с оскорблением памяти защитников Отечества. Еще Маркаряна штрафовали за пропаганду наркотиков. Он опубликовал в соцсетях ролик, где обсуждал психоактивные препараты.

Блогер высказался о Герое СССР Александре Матросове, который в 1943 году закрыл собой пулемет, спасая сослуживцев. Мужчина назвал его «д********», потому что тот «помер *** пойми за что».

При этом на следствии блогер сначала сказал, что не узнает человека на видео, не согласен ни с одним сказанным им словом, так как в школе изучал подвиг Матросова и глубоко его уважает. В распространении видео также он обвинил блогера Позднякова, который якобы смонтировал и выложил ролик.

Потом Маркарян передумал и признал, что это он на данном видео. Свой первый ответ он объяснил шоком.

Мужчина пожаловался, что с 2017 года был в депрессии, а к моменту эфира в Сети проводил эксперименты с разными препаратами, из-за этого случались вспышки агрессии. Маркарян сожалеет, что именно данные вырезки стали популярнее его обычных выступлений и разгневали пользователей. Он также пытался удалить скандальный видеоролик, но безуспешно.

Маркарян известен своими противоречивыми взглядами и мизогинными высказываниями. Он создавал шокирующий контент с 2017 года. Один из примеров — вебинар «Шлюхоброня». В нем Маркарян учит мужчин противостоять женским манипуляциям, при этом называя женщин примитивными «животными».

