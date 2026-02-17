Не умеют жить в обществе: почему молодой паре пришлось жить в доме престарелых

Двое молодых людей — 18-летняя Катя и 21-летний Саша — обратились в дом престарелых. Они рассказали, что им негде ночевать, родственники выгнали, а своего жилья у них нет. Учреждение открыло для них свои двери, но вскоре выяснились подробности о судьбе влюбленных, сообщает E1.RU .

Сестра мачехи Кати отметила, что девочка долгое время жила у нее после того, как отец женился. Органы опеки проверили жилье мужчины и констатировали: оно непригодно для проживания детей. Роза относилась к ребенку хорошо, отец и мачеха навещали, дарили подарки. Катя была трудным подростком, училась в коррекционной школе.

В 16 лет их отношения обострились. Девушка пошла учиться на швею, но прогуливала колледж, а затем познакомилась с детдомовцем Сашей, стала устраивать истерики, пыталась поссорить отца с мачехой. Тогда ее взяла к себе жить родная тетя, но через время Катя вернулась к Розе вместе с Сашей, заявила, что в доме сестры отца ее обижали.

«Жили у тетки Кати, жили у моей племянницы, у моего брата, у своего дяди. Неужели все такие плохие? Бардак навели, пожрали и сбежали. Еще недавно узнала, что их приютил какой-то друг, участник СВО, он их содержал, они покупали телефоны, вещи себе, но тут я точно не могу ничего утверждать. Знаю, что им опять стало негде жить», — рассказала Роза.

После всех скитаний Катя и Саша среди ночи позвонили директору приюта для престарелых и инвалидов в Екатеринбурге Ольге Бахтиной. Девушка рассказала, что на улице мороз, они замерзают, а переночевать негде. Бахтина приняла их, оплатила такси. Ребята приехали в легкой одежде, без шапок и курток.

Катя рассказала, что выросла без матери, а семье отца она не нужна. По ее словам, родственники мачехи, с которыми девушка жила, оскорбляли и били ее. Саша сообщил, что вырос в детдоме Хабаровского края. До этого жил в собачьей будке на цепи, а кормили его из миски. За это мальчика изъяли из семьи.

В доме престарелых рассказали, что ребятам пытались помочь, собирали для них деньги, хотели найти съемное жилье, работу. Однако их все не устраивало. Позже оказалось, что очередь на жилье Саши подошла еще год назад, но его об этом не известили. История с собачьей будкой оказалась выдумкой. Однако, по словам соседей, мальчика действительно избивали.

В итоге молодая пара сбежала и из дома престарелых.

