Не тот формат: психолог призвала не дарить коллегам валентинки на 14 февраля

Психолог-сексолог Александра Миллер заявила, что дарить коллегам на работе валентинки 14 февраля — не очень хорошая идея: вас могут неправильно понять, сообщает Инфо24 .

«Прежде чем дарить валентинку, подумайте десять раз о том, что, во-первых, вам работать с этим человеком, во-вторых, возможно, вы пробудите в нем какие-то чувства, которые не хотели бы видеть», — отметила специалист.

По ее словам, необходимо осознавать всю серьезность и щепетильность ситуации.

Ранее психолог Эльвира Жданова порекомендовала выбирать подарок для партнера на 14 февраля со всем уважением к нему. Например, бесполезно дарить дорогой торт тому, кто не ест сладкое. Подходящий практически всем вариант — это романтический ужин.

Самое важное в этот день — это внимание и нежность ко второй половинке. При этом некоторые люди относятся к западному празднику скептически и не хотят его отмечать.