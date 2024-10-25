«Не стоит расслабляться»: Путин рассказал о проведении СВО

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал продвижение ВС РФ по всем фронтам специальной военной операции. Он отметил, что пока «расслабляться не стоит», сообщает Lenta.ru .

Российский лидер дал интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Журналистка спросила Путина, связаны ли успехи российской армии с изнурением ВСУ.

Президент РФ отметил, что «не стоит расслабляться», потому что «кто-то устал, кто-то там не так себя ведет». По словам Путина, российские военнослужащие должны продолжать СВО «с полной отдачей». Президент добавил, что им не стоит обращать внимание на рассуждения о том, что противник устал.

Путин отметил, что Запад не перестает говорить о победе над Россией. Потому президент посоветовал россиянам не расслабляться, так как для этого еще «рано».

Ранее Путин отметил, что «никаких разменов» при урегулировании конфликта на Украине не будет. При этом он заявил, что Москва готова идти на разумные компромиссы.