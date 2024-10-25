«Я говорю прямо»: Путин высказался о «разменах» по Украине

Российский президент Владимир Путин заявил, что «никаких разменов» при урегулировании на Украине не будет. Вместе с тем глава России отметил, что РФ готова искать компромиссы при разрешении украинского конфликта, сообщает РБК со ссылкой на интервью Путина телеведущей Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По словам президента, Москва готова идти на разумные компромиссы.

«Но, я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что, а предметных переговоров-то нет, противная сторона же отказывается от этого», — продолжил Путин.

Российский лидер также заявлял, что Украина потеряла стабильное управление своим армейскими подразделениями в Курской области. ВСУ предпринимают попытки деблокировать окружение своих солдат в приграничном регионе России, хотя сами боевики «даже не очень понимают, что они в окружении», отмечал Путин.

