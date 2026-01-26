Не стоит ориентироваться на календарь: почему еще рано убирать новогодний декор

Волшебная атмосфера новогодних праздников еще долго остается в доме после боя курантов, однако рано или поздно перед каждым встает вопрос: когда лучше убирать декор и как сделать это так, чтобы в следующем году он снова радовал глаз. Эксперт товарной категории «Дом и сад» бренда эмоциональных товаров modi Татьяна Михайлова озвучила РИАМО рекомендации, которые помогут плавно завершить праздничный сезон и грамотно организовать хранение новогодних украшений.

По словам эксперта, завершение праздничного сезона — это не только про порядок в доме, но и про внутренний переход от праздничного ритма к повседневному. Многие интуитивно откладывают уборку декора, потому что он продолжает создавать ощущение уюта и тепла. Михайлова отметила, что в этом нет ничего «неправильного»: ориентироваться стоит не на даты в календаре, а на собственный комфорт и эмоциональное состояние. Однако важно не забывать и помыть искусственную елку — это тот этап, который нередко многие пропускают, в то время как он несет ключевую роль в сохранении праздничного инвентаря.

«Не стоит торопиться убирать новогодний декор сразу после праздников. Оптимальным временем считается период после Китайского Нового года. Если украшения продолжают радовать и поддерживать атмосферу уюта, можно позволить им остаться дольше. Праздник — это прежде всего эмоции, а не четкие рамки», — отметила эксперт.

При этом процесс уборки декора можно превратить в спокойный и даже приятный ритуал, который поможет мягко вернуться к привычному ритму жизни. Неспешная сортировка украшений под спокойную музыку или при теплом свете ламп помогает сохранить ощущение завершенности праздничного периода без резкого «обрыва» настроения.

«Отдельного внимания, конечно, заслуживают варианты хранения украшений. Лучше заранее продумать эту систему: например, елочные игрушки удобно складывать в коробки с разделителями и большие тканевые органайзеры или подкладывать слоями мягкую бумагу, гирлянды — аккуратно сматывать, чтобы избежать спутывания и заломов, а текстильный декор — убирать в чехлы или плотные пакеты. Такой подход продлевает срок службы декора и значительно упрощает подготовку к следующему Новому году», — дополнила Михайлова.

Кроме практической стороны, аккуратное «складирование» помогает сохранить и эмоциональную ценность вещей. Коробки с новогодним декором со временем превращаются в хранилище воспоминаний: каждый элемент связан с семейными традициями, теплыми встречами и особыми моментами.

Завершение новогоднего сезона — это не про прощание с волшебством, а про умение сохранить его до следующей зимы. Бережное отношение к вещам и собственным эмоциям помогает сделать так, чтобы праздник каждый год возвращался в дом легко, красиво и с тем самым ощущением тепла, которое хочется переживать снова и снова.

