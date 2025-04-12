«Не работает»: легендарный рынок на Дубровке закрылся

Легендарный вещевой рынок на Дубровке прекратил работу. После сноса на месте здания будут построены многоквартирные жилые дома, сообщает Msk1.ru .

При входе на арке черной краской написано «Рынок не работает». При этом местные утверждают, что торговые ряды начали закрываться еще с 4 апреля.

Часть продавцов при переезде оставили часть товара. На опубликованных кадрах видно, как на полупустых прилавках осталась женская обувь, а на полу разбросаны коробки и пакеты с товаром.

Некоторые предприниматели переехали в ТЦ «Ривьера», а оставшиеся на рынок «Садовод». При этом расположенный в здании рынка магазин тиктокера Дмитрия Солдатова продолжает работать и пока не планирует переезжать.

Ранее в Центральном доме кино на Васильевской улице в Москве начались работы по сносу здания. Последний кинопоказ состоялся вечером 31 января.