«Не работает»: легендарный рынок на Дубровке закрылся
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Легендарный вещевой рынок на Дубровке прекратил работу. После сноса на месте здания будут построены многоквартирные жилые дома, сообщает Msk1.ru.
При входе на арке черной краской написано «Рынок не работает». При этом местные утверждают, что торговые ряды начали закрываться еще с 4 апреля.
Часть продавцов при переезде оставили часть товара. На опубликованных кадрах видно, как на полупустых прилавках осталась женская обувь, а на полу разбросаны коробки и пакеты с товаром.
Некоторые предприниматели переехали в ТЦ «Ривьера», а оставшиеся на рынок «Садовод». При этом расположенный в здании рынка магазин тиктокера Дмитрия Солдатова продолжает работать и пока не планирует переезжать.
Ранее в Центральном доме кино на Васильевской улице в Москве начались работы по сносу здания. Последний кинопоказ состоялся вечером 31 января.