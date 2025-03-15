В Центральном доме кино в Москве начались работы по сносу здания

В Центральном доме кино на Васильевской улице в Москве начались работы по сносу здания. Последний кинопоказ состоялся вечером 31 января, сообщает Msk1.ru .

«Последние кадры из приговоренного к сносу дома кинематографистов», — написал в соцсетях журналист Юрий Феклистов.

На опубликованных журналистом кадрах видно, как в Большом зале разбирают и выносят кресла. Также рабочие устанавливают строительные леса и выносят проекторы и другую технику из аппаратной и других помещений. Главный вход закрыт на маленький навесной замок. Всю мебель и технику загружают в машины и увозят.

В рамках последнего показа, который прошел в Центральном доме кино 31 января, зрителям была представлена отечественная драма «Кукольный дом». Зал на 1,1 тыс. мест был переполнен, а люди, которые не успели зарегистрироваться на прощальный показ, сидели на ступеньках.