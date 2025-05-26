«Не повторяйте моих ошибок»: Николь Кидман пожалела об изменениях во внешности

Николь Кидман: мой совет всем юным девочкам — научитесь любить свои локоны

Известная актриса Николь Кидман выразила сожаление об одном изменении в своей внешности, сообщает Infox .

В интервью на YouTube-канале модного издания Allure Кидман поделилась своими переживаниями относительно одной перемены.

В разговоре с журналистами 57-летняя звезда фильмов «Плохая девочка» и «Мулен Руж» вспомнила о своих естественно кудрявых волосах, сопровождавших ее в начале карьеры. Она призналась, что сожалеет об их выпрямлении.

«Неужели это не безумие? Так что мой совет всем юным девочкам — научитесь любить свои локоны. Не повторяйте моих ошибок и не выпрямляйте волосы», — порекомендовала актриса.

Более того, Николь Кидман подчеркнула, что не исключает возможности возвращения к своему знаковому образу. По ее словам, она вполне может вернуть своим волосам кудрявую структуру, но для этого необходимо слегка увлажнить их и использовать соответствующие средства, пояснила актриса.