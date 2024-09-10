«Не поняла, что случилось»: жительница Раменского вспомнила момент атаки БПЛА
Тем, чьи квартиры находятся на 1-6 этажах попавшей под удар беспилотника высотки в Спортивном проезде в Раменском, разрешили зайти в жилье.
Жители забирают документы, домашних питомцев и вещи первой необходимости. Кто-то из них решил временно остаться у знакомых, отказавшись от размещения на базе «Сатурна».
«Живем на втором этаже, у нас ничего не повреждено, стекла все целы, и нас не затопило», — рассказала жительница Светлана.
По словам женщины, когда вместе с семьей она убегала с места атаки, повреждений не заметила.
«Ночью, когда выбежала, даже не поняла сначала, что что-то случилось. Я просто побежала в машину переложить документы, у меня здесь машина стояла, я бросила сюда чемоданы и увидела, что все горит. Позвонила дочери, сказала, чтобы бегом выбегали», — поделилась Светлана.
Она отметила, что вместе с близкими села в автомобиль и примерно в 4:36 выехала в Жуковский. В 14:00 женщина позвонила в окружную администрацию и узнала про собрание жильцов.
«Мы не знали, отдадут нам животных или нет. Три кота осталось в квартире. Мы собаку и одного кота успели ночью увезти, а этих просто не успели поймать. Коты спрятались, они очень напуганы», — заключила жительница пострадавшего дома.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что собственники квартир в Раменском округе, которые были повреждены ударом БПЛА, получат денежное возмещение.
«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил он.