«Не поняла, что случилось»: жительница Раменского вспомнила момент атаки БПЛА

Тем, чьи квартиры находятся на 1-6 этажах попавшей под удар беспилотника высотки в Спортивном проезде в Раменском, разрешили зайти в жилье.

Жители забирают документы, домашних питомцев и вещи первой необходимости. Кто-то из них решил временно остаться у знакомых, отказавшись от размещения на базе «Сатурна».

«Живем на втором этаже, у нас ничего не повреждено, стекла все целы, и нас не затопило», — рассказала жительница Светлана.

По словам женщины, когда вместе с семьей она убегала с места атаки, повреждений не заметила.

«Ночью, когда выбежала, даже не поняла сначала, что что-то случилось. Я просто побежала в машину переложить документы, у меня здесь машина стояла, я бросила сюда чемоданы и увидела, что все горит. Позвонила дочери, сказала, чтобы бегом выбегали», — поделилась Светлана.

Она отметила, что вместе с близкими села в автомобиль и примерно в 4:36 выехала в Жуковский. В 14:00 женщина позвонила в окружную администрацию и узнала про собрание жильцов.

«Мы не знали, отдадут нам животных или нет. Три кота осталось в квартире. Мы собаку и одного кота успели ночью увезти, а этих просто не успели поймать. Коты спрятались, они очень напуганы», — заключила жительница пострадавшего дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что собственники квартир в Раменском округе, которые были повреждены ударом БПЛА, получат денежное возмещение.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил он.