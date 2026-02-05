«Не подарок, а диагноз»: психолог раскритиковала секс-наборы к 23 Февраля

За выбором подарка партнеру в виде слепка половых органов стоят не чувство юмора и не раскрепощенность, а серьезный перекос в ценностях и попытка свести отношения к примитивной сексуализации, сообщила РИАМО практикующий психолог, сексолог Александра Миллер.

В преддверии Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества россиянкам предложили экстравагантно и крайне необычно поздравить своего партнера, вручив ему в качестве подарка гипсовый слепок своей вагины или ее восковой отпечаток, оставшийся после процедуры депиляции.

«Глубина отношений, интимность, близость — это вообще не про половые органы. Это примитивно. Это тупо. Других слов тут не подберешь. Интимность — совсем о другом. О доверии, о связи, о смыслах. И уж точно праздники вроде 14 Февраля или 23 Февраля можно наполнять куда более глубоким содержанием, чем примитивные сексуальные намеки. Когда начинают обсуждать „свидания“ исключительно в таком ключе — это выглядит как полный трэш», — скала Миллер.

Она добавила, что проблемы, на самом деле, уже у самого маркетинга, потому что эта вседозволенность дошла до полного абсурда.

«Видно, насколько у людей перепутались понятия — доходит уже до откровенного бреда. Это ненормально, когда у человека отсутствуют базовые нормы и ценности, если он живет исключительно развратом и говорит только о сексе. Я не ханжа, но когда жизнь сводится к одному этому, это уже попахивает клиникой», — отметила сексолог.

Миллер уточнила, что секс — это нормально и является важной частью отношений. Без него не существует ни нормальной семьи, ни здоровых отношений. Но когда разговоры крутятся исключительно вокруг тем ниже пояса, это говорит о низком уровне интеллекта — не только эмоционального, но и общего.

«Это, в общем-то, не секрет. Даже в клинической психиатрии известно, что при ряде расстройств люди склонны либо к бесконтрольному потреблению пищи, либо к постоянной фиксации на сексе. Поэтому здесь уже не просто звоночек, а полноценный колокол, который заставляет задуматься, почему это происходит», — заключила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.